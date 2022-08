"Ród smoka" bije rekordy popularności. Dostępny jest kolejny odcinek tego serialu

Rekordowa widownia nowego serialu "Ród smoka"

Pierwszy odcinek „Rodu smoka” przyciągnął do tej pory ponad 20 milionów widzów w USA. W Polsce serial również osiągnął rekordową oglądalność i jest najchętniej oglądaną premierą w historii HBO Max w Polsce. To film, który rozgrywa się w świecie, równie popularnej przed laty „Gry o tron”. To także serial oparty na sadze George’a R. R. Marina („Pieśń lodu i ognia”), tyle że akcja rozgrywa się około 200 lat przed wydarzeniami „Gry o tron”.

„Ród smoka” ma już, jak widać, swoje wierne grono fanów.

Ród smoka (House of the Dragon) powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew, która opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.