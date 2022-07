ROW Rybnik - Orzeł Łódź 47:43. Rekiny wytrzymały ciśnienie i rzutem na taśmę w ostatnim biegu zapewniły sobie utrzymanie ZDJĘCIA

ROW - Orzeł Łódź 47:43. Rybniczanie zapewnili sobie utrzymania w I lidze

ROW Rybnik, w ostatnim wyścigu spotkania z Orłem Łódź, zapewnił sobie wygraną za dwa punkty i tym samym także utrzymanie w I lidze żużlowej. Wynik starcia w Rybniku oznacza, że z I ligą pożegna się Start Gniezno.

Spotkanie zaczęło się dla rybniczan dobrze, którzy objęli skromne, kilkupunktowe prowadzenie. Łodzianie nie zamierzali jednak tanio skóry sprzedać. Przy stanie 19:11 dla rybniczan ostro wzięli się do pracy, przez co zdołali wygrać cztery kolejne wyścig i doprowadzić do remisu. Wtedy w rybnickiej drużynie zrobiło się nerwowo. Sytuację, ale tylko na moment uspokoił w biegu numer 10 duet Pieszczek-Wojdyło, który wygrał podwójnie. Łodzianie jednak walczyli. Ostatecznie wygraną w starciu z Orłem zwycięstwo zapewnili sobie dopiero w ostatniej gonitwie dnia.