Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. To utalentowany napastnik wypożyczony z Rakowa ZDJĘCIA

Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. Utalentowany napastnik wypożyczony z Rakowa

– Jest mi niezmiernie miło, że zgłosił się po mnie taki klub, jak Ruch Chorzów, jeden z największych w Polsce. Celem drużyny jest awans i jestem tu po to, by pomóc w jego realizacji. Gra dla „Niebieskich” jest dla mnie wyzwaniem i kolejnym krokiem w dotychczasowej przygodzie z piłką. Wierzę, że Ruch jest dla mnie dobrym miejscem do dalszego rozwoju – powiedział nowy napastnik „Niebieskich”.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KAMILA CHILIŃSKIEGO