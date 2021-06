Ruch Chorzów pożegnał Antoniego Nierobę ZDJĘCIA Pogrzeb legendy Niebieskich, rekordzisty w liczbie występów w Ekstraklasie

Do Ruchu trafił w 1952 roku, a namówił go do tego kolega ze szkolnej ławki Eugeniusz Lerch.

- Chodziliśmy razem do szkoły numer 36 w Chorzowie-Batorym. Antek Nieroba grał w piłkę ręczną i nie za bardzo chciał grać w piłkę nożną - wspomina Lerch. - Namówiłem go jednak, przyszedł i mu się spodobało. To było po tym jak wygraliśmy z Siemianowiczanką 3:0.