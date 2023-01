Ruch Chorzów pozyskał zawodnika z Legii Warszawa. Kacper Skwierczyński podpisał kontrakt z Niebieskimi. Mateusz Winciersz znalazł klub

Kacper Świerczyński przeszedł z Legii do Ruchu na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt zawarty z niespełna 20-letnim pomocnikiem będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia – informuje klub z Cichej.

Cieszę się, że tu jestem

- Przejście do Ruchu to dla mnie nowy rozdział, nowe otoczenie i nowe wyzwania. Miałem okazję grać w sparingu z GKS Tychy, więc poznałem kilku chłopaków, pomagał mi też Mikołaj Kwietniewski, którego znam z Legii. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, cieszę się, że tu jestem i przede wszystkim nie mogę się doczekać pierwszego meczu, bo zagramy u siebie i będzie sporo kibiców, a ja lubię tę atmosferę. Mam nadzieję, że jako drużyna będziemy realizować wiosną stawiane przed nami cele - mówi nowy nabytek Ruchu, który nominalnie jest lewoskrzydłowym, ale może grać także jako wahadłowy lub środkowy ofensywny pomocnik.

Zaczynał w Pogoni Siedlce

Kacper Skwierczyński urodził się 11 stycznia 2003 r. w Siedlcach. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w tamtejszej Pogoni. W 2016 r. trafił do Legii Warszawa, gdzie zaliczał kolejne szczeble szkolenia. W 2019 r. zdobył z „Wojskowymi” tytuł mistrza Polski juniorów młodszych, a dwa lata później został włączony do pierwszej drużyny stołecznego klubu. W „jedynce” zanotował dwa występy - jeden Pucharze Polski i jeden w fazie grupowej Ligi Europy. Cały czas trenował z pierwszym zespołem, ale częściej grywał w rezerwach. W poprzednim sezonie zaliczył 29 spotkań na boiskach III ligi, w których zdobył 5 bramek i zanotował 8 asyst. Latem doznał kontuzji w jednym ze sparingów. Do gry wrócił w październiku i do końca rundy jesiennej zagrał w 7 meczach „dwójki”, raz wpisując się na listę strzelców.