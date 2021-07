Ruch Chorzów wzbogaci się na transferze Kamila Grabary z Liverpoolu do FC Kopenhaga. Ile wpłynie do kasy Niebieskich?

Według medialnych informacji FC Kopenhaga zapłaciła Liverpoolowi za Grabarę 3 mln funtów, czyli prawie 3,5 mln euro. Klub z Premier League wynegocjował 20 procent udziału za następny transfer polskiego bramkarza. A ile w rozmowach z „The Reds” w 2016 roku zapewnili sobie Niebiescy?

15 procent dla Ruchu Chorzów?

„Ruch zastrzegł sobie, że Liverpool podzieli się z klubem z Cichej zyskiem, jeżeli w przyszłości sprzeda Grabarę. Anglicy prześlą wtedy na Śląsk 15 procent transferowej kwoty” - czytamy na stronie sport.pl w informacji z 4 stycznia 2016 roku, której autorem jest Wojciech Todur.

Grabara miał wtedy 17 lat. Najpierw występował w juniorach Liverpoolu, potem w rezerwach. Nie zadebiutował w pierwszej drużynie i był wypożyczany do duńskiego Aarhus FC (12 występów), Huddersfield Town FC (28) i ponownie do Aarhus (28). Teraz będzie grał Kopenhadze w jednej drużynie z Kamilem Wilczkiem. Grabara zaczynał w Wawelu Wirek, potem był w Stadionie Śląskim Chorzów, a do Ruchu trafił w 2012 roku.