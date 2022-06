Ruch Chorzów z trzecim wzmocnieniem przed sezonem w I lidze. Pomocnik wrócił na Cichą

Łukasz Moneta wraca do Ruchu Chorzów i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia. W minionym sezonie grał w Stomilu Olsztyn, który spadł do eWinner 2. Ligi.

Gdy latem 2017 r. Moneta opuszczał Cichą, zapowiadał, że jeszcze wróci. I dotrzymał słowa. - Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Ruchu, wróciłem - mówił dziś „Monet” po podpisaniu kontraktu.

Łukasz Moneta urodził się 13 maja 1994 r. w Raciborzu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowych LKS Brzezie i Unii. Później grał jeszcze w LKS Nędza i LZS Leśnica, skąd w 2013 r. trafił do Legii, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie. Później był wypożyczony do Wigier Suwałki. Do Ruchu przeszedł na początku 2016 r. i grał przy Cichej do końca sezonu 2016/2017. W tym czasie rozegrał 46 meczów, strzelił w nich 3 gole. Później ponownie występował w Legii, a także w Zagłębiu Lubin, Bytovii Bytów i GKS Tychy. Miniony sezon spędził w Stomilu Olsztyn. Rozegrał 34 spotkania w Fortuna 1. Lidze i strzelił 6 bramek.

Ruch wcześniej przedłużył kontrakty z trenerem Jarosławem Skrobaczem, bramkarzem Jakubem Bielem i napastnikiem Danielem Szczepanem oraz pozyskał napastnika Artura Pląskowskiego z Chojniczanki Chojnice i pomocnika Tomasza Swędrowskiego z Motoru Lublin.