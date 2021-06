Rusza druga odsłona akcji "Nie siej śmieci, posiej łąkę". Katowice walczą z wyrzucaniem opon do lasów

- Akcja powinna dać mieszkańcom dodatkową możliwość legalnego i bezpłatnego pozbycia się zalegających opon, a nie być okazją do wyczyszczenia piwnic i strychów ze starych opon gromadzonych latami u siebie i u rodziny. Gdyby każdy mieszkaniec pozbywał się starych opon na bieżąco, nie byłoby problemu z ich nagromadzeniem. – komentuje Robert Potucha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach

W zamian za niepotrzebne odpady mieszkańcy otrzymają nasiona oraz kompost. Ich ilość natomiast jest uzależniona od liczby i rodzaju oddanych opon. Z jednego adresu w Katowicach przyjmowane będą do 4 sztuk opon z samochodów osobowych do 3,5 tony bez felg i/lub 2 sztuki opon motocyklowych.

Katowice wraz z MPGK podczas drugiej odsłony akcji "Nie siej śmieci, posiej łąkę" na celownik wzięli opony. Mieszkańcy będą mogli oddać stare opony w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów przy ulicy Milowickiej 7A, w godzinach od 8 do 13, w sobotę, 12 czerwca.

Opony stanowią duży problem. To specyficzny odpad, który jest duży, ciężki i zbudowany z wielomateriałowych warstw trudnych do przetworzenia. Na co dzień są przyjmowane od katowiczan w każdym z czterech Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów.