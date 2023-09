Rząd PiS mówi stop przymusowej relokacji. W Polsce nie będzie kolejnej Lampedusy. Liczą się interesy Polaków i rozsądna polityka migracyjna

Na środowej konferencji prasowej w Domu Rzemiosła w Sosnowcu przy ulicy Kościelnej 16, poseł Ewa Malik stanowczo podkreśliła stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przymusowej relokacji, któremu partia rządząca, jak wybrzmiało z ust posłanki, mówi stanowcze "Nie". Trwa exodus afrykańskich imigrantów do Europy. Dramatyczna sytuacja panuje na na włoskiej wyspie Lampedusa i na Wyspach Kanaryjskich. Unia opowiada się za przymusową relokacją migrantów. Polska partia rządząca za wszelką cenę stara się zapobiec temu kierunkowi, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Nawołuje do rozsądnej polityki migracyjnej. W październiku wraz z wyborami do Sejmu i Senatu ma odbyć się referendum w tej sprawie.

Komisji Europejska domaga się od państw unijnych uruchomienia dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego, który ma polegać na przyjęciu migrantów

Trwa exodus afrykańskich imigrantów do Europy. Łodziami przypływa tysiące osób. W ostatnich dniach szczególnie widać to na włoskiej wyspie Lampedusa i na Wyspach Kanaryjskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej domaga się od państw unijnych uruchomienia dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego, który ma polegać na przyjęciu migrantów. Do narastającej presji unijnej dotyczącej migracji odnieśli się na środowej konferencji prasowej 20 września 2023 roku politycy i kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu. Politycy przypomnieli o tegorocznym głosowaniu w parlamencie europejskim ws. przymusowej relokacji migrantów do krajów Unii Europejskiej. Polski rząd mówi "Stop przymusowej relokacji". Przedstawiciele PiS pokazali, jak należy bronić granic własnego kraju. Przymusowa relokacja do Polski, to projekt za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji, sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy, podkreślali przedstawiciele Prawo i Sprawiedliwości.