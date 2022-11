Ścieżki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 26 - 27 listopadaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Pod wieżę Eiffla. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 607 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Krótka i łatwa przejażdżka z Czechowic-Dziedzic do Jankowic. Jankowice - wieś położona w powiecie pszczyńskim, którą można porównać do Paryża... swoją wieżę Eiffla też mają :) Wracając odwiedziłem jeszcze Warownię Pszczyńskich Rycerzy. To nie tylko restauracja, ale miejsce z wieloma atrakcjami, istny raj dla dzieci. Nie zapomnijcie tylko zabrać ze sobą worka dukatów ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Dziećkowice Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 962 m

Suma zjazdów: 2 957 m Dominik poleca tę trasę rowerzystom Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mysłowic

🚲 Trasa rowerowa: Gorzyce - Turza Śl. - Wodzisław. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 683 m

Suma zjazdów: 2 702 m Yaneck60 poleca tę trasę rowerzystom Wyjazd do Gorzyc, cel to tzw. pałac górny hrabiów Arco z XVIII i pałac myśliwski (tzw. pałac dolny) oraz pozostałość po kop. Frydrych. Trasa: Rybnik, Rydułtowy, Pszów, Kokoszyce, Czyżowice, Gorzyce, Turza Śląska, Wodzisław, Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i Rybnik. Na początek wstąpiliśmy do Rancho Western dalej to Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, pałac dolny wzniesiony na początku XX wieku, pałac górny wybudowany w 1886 roku przez Aleksandra von Arco w Gorzycach. Obydwa pałace znajdują się w otoczeniu rozległego parku. Powiatowy Domu Dziecka w Gorzycach, kościół i stary cmentarz w Gorzycach, Kolonia Fryderyk i pozostałości po tej kopalni. Turza Śląska - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Rynek w Wodzisławiu, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dalej to Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i do Rybnika. Cała trasa wg licznika to 70 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: 05 Gliwice - Katowice przez lasy Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 228 m Rowerzystom trasę poleca JacekG155 Trasa z Gliwic do Katowic wariantem południowym przez lasy na południe od autostrady A4 oraz możliwie mało ruchliwymi ulicami i terenami zielonymi miast. Po drodze mijamy: Park Leśny w Zabrzu

Kończyce - dzielnicę Zabrza

stawy w Lasach Panewnickich

Trasa została zoptymalizowana tak, by jak najmniej jechać ruchliwymi ulicami, a jak najwięcej przez tereny leśne. Końcowy fragment od baru "Przystań" do centrum Katowic można modyfikować wykorzystując różne drogi i ścieżki leśne. Przedstawiony wariant jest najkrótszy i najszybszy.

(Uwaga, trasa została zarejestrowana w odwrotnym kierunku niż kolejność zdjęć i opisu.)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemianowic Śląskich

🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Mirów-Bobolice-Boguchwałowice Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,1 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 529 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Od kumpla z działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim wypad z dwoma kumplami na Jurę,super trasa ,klimat i towarzystwo przebieg to Boguchwałowice-Przeczyce-Kuźnica Świętojańska-Sulików-Kuźnica Sulikowska-Poręba-Zawiercie-Parkoszowice-Włodowice-Góra Włodowicka-Kotowice-Mirów-Bobolice-Jaworznik-Myszków-Smudzówka-Leśniaki-Czekanka-Siewierz-Boguchwałowice.Trasa w większości asfaltowa ,poziom trudny,licznik wybił90km,super widoki polecam dla zapaleńców ;-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siewierza

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę dla rowerzystów poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Poznajemy perełki Lipnika.. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 54,6 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 025 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Lipnik - dzielnica Bielska-Białej, która swymi korzeniami sięga końca XIII wieku. Dawniej był samodzielną wsią, założoną jako wieś książęca. Jako samodzielna gmina wiejska Lipnik funkcjonował do 1925 roku, kiedy to został przyłączony do Białej Krakowskiej, zaś w 1951 roku po połączeniu Bielska i Białej znajduje się w granicach administracyjnych tego miasta. Do atrakcji można zaliczyć kamienny Amfiteatr, zbudowany na niewielkiej polanie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, gdzie na opadających zboczach ulokowane zostały ławy z kamienia. Niegdyś teren ten był oświetlony, z alejkami wśród drzew stanowił centrum rekreacji, obecnie jest zarośnięty i zaniedbany. Drugą atrakcją jest zabytkowa Leśniczówka, która została wybudowana w 1884 roku, w miejscu, gdzie dawniej stał pałacyk myśliwski Habsburgów. Niestety od wielu lat ten piękny, zabytkowy obiekt ulega coraz większemu zniszczeniu. Jeszcze do niedawna można było podziwiać stylowe wnętrza, masywne dębowe podłogi i przepiękną konstrukcję dachu z ręcznie wykonanymi ćwiekami na krokwiach. Dziś pozostała tylko część tych elementów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Klika zbiorników wodnych... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 316 m

Suma zjazdów: 1 326 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Zapowiadała się słoneczna sobota więc postanowiłem "odwiedzać" kilka zbiorników wodnych. Po drodze przejeżdżając lasami zrobiłem mały rekonesans aby przyjrzeć się grzybkom. Nawet parę znalazłem a grzybiarzy nie :-) . Lecz dzisiaj jest czas na rower więc zrobiłem parę zdjęć i w drogę. Traskę po części zapożyczyłem od użytkownika Traseo ale nie pamiętam od kogo :-( . Polecam ją przejechać w porze suchej, gdzie znajdziecie trochę asfaltu i bezdroży - dla każdego coś miłego. 77% traski to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina