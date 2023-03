Sennik - śniłeś o zębach, wężach, a może przed czymś uciekałeś? Sprawdź znaczenie swojego snu! Może nie pojawił się bez przyczyny

Sen może być bardzo osobistym doświadczeniem, które wiąże się z emocjami, pragnieniami i lękami danej osoby. Symbolika snów może być złożona i różnorodna, dlatego trudno jednoznacznie określić znaczenie snu. Wiele kultur stworzyło swoje własne senniki, czyli zbiory symboli i ich interpretacji, które mają pomóc w zrozumieniu ich znaczenia.

Senniki istnieją od tysięcy lat i mają swoje korzenie w starożytności, kiedy to sen uważano za formę komunikacji z bogami lub przodkami, a interpretacja snów była domeną kapłanów. Teraz dostęp do nich ma każdy, a sprawdzanie ich symboliki nie ma dla nas głębszego dna, jednak ciekawi zerkamy co mogą oznaczać. Przedstawiamy najpopularniejsze motywy senne i ich znaczenie. Sprawdź co mógł oznaczać twój sen!