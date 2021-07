Sezon na kurki. Prosty przepis pani Beaty na makaron z kurkami. Zróbcie, palce lizać!

Kurki mają rzesze zagorzałych zwolenników. Jeśli nie próbowaliśmy kurek, albo chcemy spróbować zjeść je inaczej, jak w jajecznicy czy w occie - ten prosty przepis was zachwyci.

Makaron z kurkami to szybka i smaczna potrawa. Warto ją przyrządzić, by zabłysnąć pysznym daniem - a w dodatku o wysublimowanym smaku. Ma same zalety: smakowicie wygląda, przyrządzi je nawet początkujący amator gotowania, a w dodatku - zrobimy ją bardzo szybko.

- Sezon kurkowy w pełni. Nie mogłam sobie odmówić ich oczywiście... podałam je dzisiaj z makaronem tagliatelle w sosie śmietanowym. Wykonanie nie trwa dłużej niż 20 minut - mówi pani Beata Malicka, nasza Czytelniczka, fanka gotowania, która dzieli się z nami sprawdzonymi w swojej kuchni przepisami.