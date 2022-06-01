Щоденно гине 60-100 захисників. Na Wschodzie Ukrainy codziennie ginie 60-100 żołnierzy

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Newsmax. За його словами, на Сході України дуже складна ситуація.

"Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - зауважив президент.

Володимр Зеленський додав, що в РФ закінчиться бажання продовжувати війну на Півдні та Сході України, адже світ об'єднується навколо українського суверенітету.

Також Президент ствердив,що українські військові не мають наміру атакувати територію Російської Федерації реактивними системами залпового вогню, які отримає від США. Дану зброю Україна використовуватиме виключно для захисту від російських окупантів.

"Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", - підкреслив Зеленський. За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно з інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

Prezydent Ukrainy nazwał państwo „potężną linią obrony”, zauważając, że „najtrudniejsza sytuacja na Wschodnzie Ukrainy”. Powiedział o tym prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Newsmax.Według niego sytuacja na wschodzie Ukrainy jest bardzo trudna.

„Każdego dnia tracimy od 60 do 100 żołnierzy i około 500 rannych w bitwach” – powiedział prezydent.

Solomiia Mykytsei

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