Silesia SUP CUP 2022 na Pogorii ZDJĘCIA Miłośnicy pływania na desce rywalizowali w Dąbrowie Górniczej. Dopisały pogoda i frekwencja

Regaty Silesia SUP CUP odbyły się już drugi raz. W miniony weekend na Pogorii 3 przy plaży i molo rywalizowano w sprincie (200 m po linii prostej), wyścigach technicznych (dzieci i młodzież na dystansie 1,8 km, dorośli na 3,5 km), oraz na długim dystansie (3 km dzieci i młodzież, 11 km dorośli). „Dopisała frekwencja, pogoda, nastroje, przygotowanie” - pochwalili się organizatorzy. Efektownie wyglądające zmagania robiły wrażenie na obserwatorach i kibicach. Szczególne wrażenie robił start z plaży do wody...

Tegoroczne zawody zostały zaliczone do światowego cyklu Sup World Ranking. Rywalizacja w Dąbrowie Górniczej toczyła się w trzech kategoriach wiekowych: Open (mężczyźni i kobiety z rocznika 2003 i starsi), Młodzież (chłopcy i dziewczyny z roczników 2004-2008) oraz Dzieci (chłopcy i dziewczynki z rocznika 2009 i młodsi).

Organizatorem zawodów był klub SUP Silesia z Katowic, a partnerami Związek Sportowy SUP, Miasto Dąbrowa Górnicza, Centrum Sportu i Rekreacji w tym mieście oraz Sup and Kayak Bujak Watersports. Dziennik Zachodni był patronem medialnym imprezy.