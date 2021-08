Skra Częstochowa bez stadionu. Kolejny częstochowski klub rozegra cały sezon na wyjeździe?

Skra bez stadionu. Kolejny częstochowski klub rozegra cały sezon na wyjeździe?

Skra Częstochowa nieoczekiwanie awansowała w poprzednim sezonie do pierwszej ligi. Niestety sukces sportowy wyprzedził możliwości infrastrukturalne miasta. W Częstochowie wymogi zaplecza Ekstraklasy spełnia tylko jeden obiekt – stadion przy ulicy Limanowskiego, którego budowa dobiega końca.

Dlatego Skra występując do PZPN o licencję na grę w pierwszej lidze, zgłosiła chęć rozgrywania meczów w roli gospodarza w Sosnowcu. Klub licencję otrzymał, ale wcale nie jest pewne, że Skra faktycznie będzie korzystać z tego stadiony. Teoretycznie klub mógłby dzielić obiekt przy ulicy Limanowskiego z Rakowem, ale to raczej mało prawdopodobne rozwiązanie, bo przedstawiciele Rakow niechętnie podchodzą do tego pomysłu. Jeszcze mniej prawdopodobna jest gra na stadionie żużlowym. Czy Skrę czeka więc gra przez cały sezon na wyjeździe.