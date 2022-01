Śląska Giełda Zimowa w Katowicach. Chętnych na wyprzedaże nie brakowało

Od samego początku działalności na katowickiej giełdzie istnieje możliwość nabycia, sprzedaży, bądź wymiany używanego sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Warto też wspomnieć, że większa część giełdy znajduje się wewnątrz hali - dlatego też zakupy odzieży czy obuwia odbywa się w komfortowych warunkach. Zwłaszcza wtedy, gdy na dworze panują ujemne temperatury. A jak widać na załączonych zdjęciach, jest z czego wybierać. Tym właśnie wyróżnia się katowicka giełda - szeroką gamą sprzętu narciarsko-snowboardowego. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Śląska Giełda Zimowa to zdecydowanie największe i najstarsze tego typu miejsce. To jedyna taka giełda w naszym regionie. Klienci chętnie tu wracają, co sezon. Choćby po to, aby oddać sprzęt, z którego ich pociechy wyrosły.