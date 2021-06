Śląska policja ma 113 nowych policjantów. W Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 18 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po szkoleniu rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Szef śląskich policjantów podczas uroczystości podkreślił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. - To nie jest praca. To jest służba. To słowo „służba” będzie się pojawiało przez cały okres Waszej aktywności zawodowej w mundurze – mówił do nowych policjantów.