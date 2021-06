Śląskie słowa są tak trudne, że wymówią je tylko Ślązacy. Gorole mogą sobie na nich połamać język. Znacie je?

NOWE Zmiany w obostrzeniach sanitarnych od 26 czerwca. Zaszczepieni nie wliczają się do limitów. Branża rozrywkowa odmrożona

Obostrzenia sanitarne w Polsce obowiązują w nowym wymiarze i nowych limitach osób, które biorą udział w publicznych wydarzeniach. Co ciekawe, osoby zaszczepione nie wliczają się do limitów. Od soboty, 26 czerwca, rząd luzuje kolejne obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Sprawdźcie, co się zmieni.