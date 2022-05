Ślub w plenerze? Najpopularniejsze miejsca na Śląsku: Odkryj TOP 10 miejsc na zaślubiny w niezwykłym miejscu

Ślub cywilny w plenerze - ile razy oglądaliśmy takie ceremonie w amerykańskich filmach? Mimo wszystko, w naszym kraju to nadal nietypowe rozwiązanie, o którym myśli coraz więcej par. Otoczenie lasu, polany, plaży czy szczyt góry mogą być spełnieniem marzeń pary młodej. Jeszcze do 2015 roku nie łatwo można było otrzymać zgodę na udzielenie ślubu poza urzędem, jednak właśnie w tym roku za sprawą nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego stało się to możliwe. Mimo wszystko nadal trzeba spełnić pewne warunki...