"Śnieg" w Teatrze Śląskim w Katowicach, czyli historia utraconych złudzeń. Z NOTATNIKA RECENZENTKI

Powieść Pamuka ukazała się w 2002 roku. Wysublimowana, choć gęsta od znaczeń, dotykała bolesnych problemów ówczesnej Turcji, a pośrednio także coraz bardziej niespokojnej Europy. I oto, po dwu dekadach, w scenicznej adaptacji „Śniegu” odkrywamy z przerażeniem, że nie tylko nie żyjemy w spokojniejszych czasach, ale skala konfliktów, niepokojów i podziałów poszybowała w górę, a my czujemy się coraz bardziej zagubieni i zagrożeni.

W zasypanym śniegiem, odciętym od świata, tureckim miasteczku Kars, widz bez trudu odnajduje rzeczywistość, w której i my żyjemy, która nas dusi i co rusz przypomina, że każdy nierozwiązany konflikt to początek kolejnego lęku. Największą zaletą przedstawienia w reżyserii Bartosza Szydłowskiego jest jednak to, że prawie nie sięga ono po repertuar publicystycznej retoryki. Bolesny w swojej wymowie spektakl nie epatuje aluzjami i nie dociska pedału łatwych paraleli. Pozostaje prawdziwym teatrem, w którym metafora, poetycki skrót i aura niedopowiedzenia przenoszą konkretną rzeczywistość do wymiaru uniwersum. A ono prowadzi widza wprost do jego własnych refleksji.