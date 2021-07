Sosnowiec. Remont ulicy Lenartowicza staje się faktem. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zniknie wiadukt, będzie rondo

Remont Lenartowicza w Sosnowcu. Prace rozpoczną i zakończą się jeszcze w tym roku

Urząd Miejski w Sosnowcu podpisał umowę na remont ulicy Lenartowicza. To ważne miejsce w mieście, przy którym non stop tworzą się korki. Droga nie była w najlepszym stanie. Zainteresowanie w przetargu było dość duże. Zgłosiło się do niego aż 6 firm. Oferty opiewały na kwoty od 5,5 mln złotych do 10,5 mln złotych.