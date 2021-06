Sosnowiec. Sześć sympatycznych robotów rozpoczęło pracę w Centrum Pediatrii. Opowiadają dowcipy, robią przysiady, mierzą temperaturę

Witają małych pacjentów przy wejściu, potrafią robić przysiady, bawić się w zgadywanki, a nawet opowiadać dowcipy. To roboty Nao, Sanbot i Pepper, które wspierają personel Centrum Pediatrii w Sosnowcu m.in. w zakresie obsługi pacjentów w szpitalnej rejestracji, automatycznego pomiaru temperatury ciała czy podczas zajęć rehabilitacyjnych.

Sześć robotów humanoidalnych trafiło w tych dniach do Centrum Pediatrii w Sosnowcu, choć 10 czerwca oficjalnie rozpoczynają tu pracę, były testowane już od jakiegoś czasu. Mali pacjenci je wprost uwielbiają. Malina przyjechała do Centrum Pediatrii z mamą Jagodą, gdy tylko weszła jej uwagę przyciągnęły roboty, z którymi bawiła się przez kilkanaście minut. - Jest zachwycona robotami - mówi pani Jagoda, mama Maliny i dodaje. - Jak tylko przyjechałyśmy od razu się nimi zainteresowała, chyba nawet bardziej niż samą wizytą u lekarza.

- Przyznam, że pozytywnie zaskoczyły mnie te roboty. Na pewno będą wzbudzały u dzieci ciekawość i te wspomnienia ze szpitala, nie będą takie traumatyczne, a zabawne, że coś nowego je spotkało. Myślę, że moja córka chętnie by takiego robota zaadoptowała - śmieje się pani Jagoda.

Roboty Nao, Sanbot i Pepper będą wspierać personel Centrum Pediatrii w Sosnowcu m.in. w zakresie obsługi pacjentów w szpitalnej rejestracji, automatycznego pomiaru temperatury ciała czy podczas zajęć rehabilitacyjnych. Urządzenia potrafią przypomnieć o przyjęciu leku, wyświetlić film czy zainicjować rozmowę wideo pacjenta z rodziną. Roboty mogą też instruować, jak zażywać leki i promować prawidłowe zachowania epidemiczne. Są również przydane w prowadzeniu e-porad. - To część dużego programu informatyzacji i przekształcania naszych usług. To wysokiej klasy komputery, ubrane w formę robotów humanoidalnych, by sprawić miłe i sympatyczne wrażenie na naszych małych pacjentach. Podążamy za zmianami technologicznymi i dostosowujemy je do potrzeb naszego szpitala i jego pacjentów - mówi Andrzej Siwiec, prezes Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. - Nastawienie dziecka do terapii jest kluczowe, a nasze roboty są efektowne, przyjazne i mają wiele ciekawych funkcji, dlatego z pewnością będą cieszyć i bawić naszych małych pacjentów i oswajać ich ze szpitalem. Dzieci lubią tego typu nowości, szczególnie, że te roboty podobne są do postaci z bajek. Dzieci w bardzo bezpośredni sposób zaczepiają te roboty, zadają różne pytania. Czasami bardzo proste: "gdzie jest toaleta", "jak masz na imię", "czy masz rodziców", "gdzie mieszkasz". To duże doświadczenie, nie tylko dla dzieci, również dla nas - dodaje Andrzej Siwiec.

Roboty potrafią między innymi nawiązać połączenie z rodzicami dziecka, udzielić informacje z różnych dziedzin. Rozróżniają 19 języków, w których potrafią odpowiadać, rozpoznają twarze, opowiadają dowcipy, a przede wszystkim minimalizują stres u dzieci. Urządzenia były w ostatnich dniach testowane w Centrum Pediatrii, wzbudzając ogromny entuzjazm pacjentów. - Neo świetnie się sprawdza w naszej pracy. Dzieciaki bardzo chętnie przychodzą na ćwiczenia, naśladować robota. Wchodzą z nim w interakcję i zachęca do ćwiczeń. Mają fajną motywację - mówi Łukasz Mierzwa, fizjoterapeuta Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. W Centrum Pediatrii pracować będą 3 modele robotów humanoidalnych - recepcyjne, inspekcyjne i edukacyjne. Roboty recepcyjne (Pepeery) będą pełnić służbę w rejonie wejścia głównego do szpitala. Zadaniem pierwszego będzie pomiar temperatury pacjentów. Pepper będzie również udzielał informacji o usługach szpitala, godzinach przyjęć czy numerach telefonu w szpitalu. Drugi z tych robotów będzie pełnił rolę nawigatora. Dzięki zainstalowanym mapom obiektu skieruje pacjentów we właściwe miejsce w placówce.

Roboty inspekcyjne (Sanboty), dzięki zainstalowanym aplikacjom i plikom wideo, będą mogły z kolei udzielać pacjentom podstawowych e-porad. Będą też pełniły rolę asystentów pacjentów oraz personelu medycznego - będą przemieszczać się do poszczególnych miejsc w szpitalu, przekazując niezbędne informacje czy zalecenia, bez konieczności kontaktu międzyludzkiego.

Roboty edukacyjne (Nao) to jedyne w tym zestawieniu roboty chodzące. Zakres ruchu pozwala na ich zaprogramowanie w taki sposób, by mogły ćwiczyć z pacjentami podczas zajęć rehabilitacyjnych. Dzięki funkcjom naśladowania dzięków, wypowiadania sylab i słów świetnie sprawdzą się przy korekcji wad wymowy. Roboty Nao będą więc uzupełnieniem i wsparciem zespołu fizjoterapeutów pracujących w szpitalu.

- Na potrzeby szpitala roboty mają zaimplementowane dwa języki, język polski oraz angielski, ale możliwości jest bardzo dużo - mówi Łukasz Dudek z firmy Weegree, która dostarczyła urządzenia do Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Jak podkreśla Dudek przygotowanie robotów do funkcjonowania w szpitalu było dużym wyzwaniem i wymagało sporo pracy.

- Na razie zaczynamy od solidnego fundamentu. Oczywiście oprogramowanie jest stworzony według ścisłych wytycznych szpitala, a dopiero teraz będziemy przechodzić do drugiego etapu czyli będziemy sprawdzali to wszystko, co zostało stworzone. Sprawdzimy czy są niezbędne jakieś modyfikacje, czy trzeba dołożyć jakieś moduły. Na pewno będziemy pracowali nad bazą wiedzy robotów. To dłuższy proces. Nie możemy od razu z góry założyć, o co będą dzieci te roboty pytały. Oczywiście jakieś założenia były. Roboty mają już mnóstwo wgranych odpowiedzi na zadawane pytania. Teraz jednak przed nami kolejne miesiące jeszcze cięższej pracy - dodaje Dudek.