Sosnowiecki Klub Karate z kolejnym złotym medalem ZDJĘCIA

Sosnowiecki Klub Karate z kolejnym złotym medalem

W sobotę 22 stycznia w Sieradzu odbył się Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Seniorów w Karate Shinkyokushinkai oraz Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai Seniorów, Juniorów i Kadetów. Z Sosnowieckiego Klubu Karate wystartowali w tych zawodach Sylwia Anasz, Olena Taczała oraz Kamil Urbańczyk.

Sosnowieccy karatecy przywieźli do domu jeden medal, ale za to z najcenniejszego kruszcu. W kategorii kata kadetek Sylwia Anasz zajęła 1 miejsce zdobywając złoto. To kolejny sukces zawodników Sosnowieckiego Klubu Karate.

Z pozostałych zawodników tego klubu startujących w ME Olena Taczała wygrała pierwszą walkę i dostała się do 1/8 finału. Natomiast Kamil Urbańczyk wystartował po raz pierwszy w kategorii seniorów zbierając cenne doświadczenia w tych zawodach.