Spółka ZBM-TBS wybuduje nowoczesny budynek mieszkalny w Zabrzu. Będzie się w nim mieścić 35 mieszkań

– W Zabrzu konsekwentnie rozwijamy budownictwo mieszkaniowe współfinansując powstawanie nowych mieszkań – m.in. oddaliśmy do użytku atrakcyjne osiedla przy ul. Trocera i ul. Żywieckiej. Wspieramy także inicjatywy deweloperów i osób prywatnych, którzy budują domy m.in. w „Słonecznej Dolinie”. Zapotrzebowanie na nowe mieszkania potwierdza, że ludzie chcą mieszkać w Zabrzu – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W Sali Historycznej zabrzańskiego ratusza miejska spółka Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podpisała umowę z wybranym w drodze postępowania BUDMEX Sp. z o.o., na budowę nowoczesnego budynku mieszkalnego w samym centrum miasta. Budynek powstanie przy ul. Żeromskiego 45. Wartość inwestycji, to ponad 10 milionów złotych.

W pięciokondygnacyjnym budynku powstanie 35 mieszkań o wysokim standardzie wykończenia i powierzchniach od 42m2 do 85m2 wraz z przynależnymi piwnicami. Prace obejmą także stworzenie infrastruktury technicznej, drogowej, przygotowanie 29 miejsc parkingowych oraz 8 garaży podziemnych z możliwością odpłatnego wynajmu. W budynku zamontowana zostanie także winda. Mieszkania zostaną udostępnione na zasadach wynajmu. Kwota partycypacji wynosi od 5 do 30 procent wartości w zależności od powierzchni lokum. Kaucja zabezpieczająca stanowi dwunastokrotność miesięcznego czynszu. Pierwszy lokatorzy do nowych mieszkań będą mogli się wprowadzić w drugim kwartale 2023 roku.