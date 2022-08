Stal Rzeszów - Podbeskidzie 5:0. Druzgocąca klęska Górali

Piłkarzy Podbeskidzia w drodze do Rzeszowa spotkała przykra niespodzianka – w pewnym momencie musieli przerwać podróż i poczekać na autokar zastępczy, bo w ich pojeździe pękły dwie tylne opony. Do celu dotarli bezpiecznie, ale myślami pozostali chyba jeszcze na poboczu autostrady. Swoją postawą na boisku Stali przypominali samochód, który wyjechał na drogę z niedokręconymi kołami. Katastrofa czyhała więc już na pierwszym wirażu – gdy tylko gospodarze zaczęli atakować, odkryli liczne dziury w obronie Podbeskidzia i rozstrzygnęli losy meczu w niespełna pół godziny.

Trudno było odróżnić, która z drużyn jest kandydatem do awansu do PKO Ekstraklasy, a która właśnie wróciła na drugi poziom ligowy po 28 latach przerwy. Bielszczanie początkowo próbowali narzucić swój styl gry, ale w ich poczynaniach nie było widać żadnej koncepcji. Brakowało też elementarnej koncentracji - tylko w pierwszej połowie piłkarze Podbeskidzia byli łapani na spalonego aż siedem razy, a pod własną bramką pozostawiali rywalom mnóstwo miejsca do oddawania strzałów. Na ich tle beniaminek z Rzeszowa wyglądał jak dojrzały i doświadczony zespół, który wyszedł na boisko pewny swego.