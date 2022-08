Staw Borki to ciche miejsce na odpoczynek koło najbardziej uczęszczanej plaży w Sosnowcu. Zobacz galerię zdjęć tamtejszych dzikich plaż

Wielu mieszkańców Sosnowca na popołudniowe bądź weekendowe miejsce na odpoczynek wybiera plaże przy Stawikach. Jednak miejsce to dla osób nie lubiących zgiełku może okazać się zbyt zatłoczone. Ci skorzystać mogą z wypoczynku na dzikich plażach, znajdujących się nad stawem Borki.

Borki to najmniejszy ze stawów, wchodzących w skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Szopienice-Borki. Znajduje się na pograniczu Sosnowca i Katowic, między dzielnicami Szopienice, Borki a sosnowieckim Starym Sosnowcem. Tak jak Stawiki, Morawa i Hubertus, tak i Borki to sztuczny staw, powstały na terenie dawnych wyrobisk piasku. Teraz są to tereny zielone, które wspólnie tworzą piękny, zielony kompleks na pograniczu Zagłębia i Śląska.

Borki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Ludowego. Aby dotrzeć do tego miejsca, należy przekroczyć pas zieleni, mieszczący się między stadionem, a stawem. Z miejsca przywita nas tam zieleń i droga gruntowa, która zaprowadzi nas na jedną z dzikich plaż.