Strefa Kibica w Katowicach już działa. Kibice obejrzeli mecz otwarcia Euro 2020. Tłoku nie było

Dla kibiców przygotowano leżaki, stoliki oraz strefę gastronomiczną z przekąskami i napojami. Strefa Kibica będzie czynna także w przypadku wieczornych meczów rozpoczynających się o godz. 21.00 aż do ostatniego gwizdka.

Dzisiaj rozpoczęły się piłkarskie zmagania w ramach Mistrzostw Europy - EURO 2020. To cztery tygodnie piłkarskich emocji i sportowej rywalizacji. W Katowicach miłośnicy piłki nożnej mogą śledzić zmagania najlepszych piłkarzy z Europy w Strefie Kibica. Do wspólnego kibicowania zaprasza galeria Libero w Katowicach. Przed właśnie przed galerią Libero ruszyła Strefa Kibica.

- W Libero Katowice chcemy wspólnie z mieszkańcami przeżywać piłkarskie emocje podczas Euro 2020 i po raz kolejny być blisko nich. Nasza Strefa Kibica na Placu do Radości powstała nie tylko z myślą o fanach piłki nożnej, w której w fantastycznej atmosferze będzie można obejrzeć mecze - mówił przed otwarciem Strefy Kibica Aleksander Poltier, senior marketing manager Libero Katowice.

Galeria przygotowała również atrakcje i konkursy dla całych rodzin, w których do wygrania będzie m.in. 500 oficjalnych piłek EURO 2020 oraz kilkadziesiąt koszulek reprezentacji polski z podpisem Arkadiusza Milika. By zdobyć jedną z piłek mali piłkarze będą strzelać do specjalnie przygotowanej bramki.