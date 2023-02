Studniówka Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. Najpierw uroczysty polonez, a później szalona zabawa na parkiecie

Maturzyści z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie mają już za sobą jeden z najważniejszych balów w życiu. W piątkowy wieczór (3 lutego) uczniowie czterech klas czwartych wspólnie z osobami towarzyszącymi bawili się na studniówce. W sumie na parkiecie szalało ponad sto osób.

Na początku gości i swoich rówieśników przywitali przedstawiciele uczniów.

- Studniówka to czas zabawy. To pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tu i teraz - to tylko część słów, które skierowali do zgromadzonych.