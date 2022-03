Światowe Forum Miejskie odbędzie się w Katowicach! Do miasta przyjadą osoby z całego świata. Będą debatować o rozwoju miast

Ponad połowa światowej populacji żyje w miastach. Mimo wielu różnic, problemy, z którymi się mierzą, są podobne. Dlatego współpraca i wymiana doświadczeń może pomóc zadbać o ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. Przestrzenią do rozmowy na te tematy jest organizowane co dwa lata Światowe Forum Miejskie (ang. World Urban Forum). To prestiżowa, międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Organizowana jest co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe z całego świata. Ostatnia, dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze, a w tym roku odbędzie się w Katowicach.