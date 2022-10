Światowy Dzień Zwierząt już dziś - jakie są potrzeby psa i kota? Zadbaj o szczęście pupila nie tylko od święta Barbara Romańczuk

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest co roku 4 października. Data ta stała się międzynarodowym świętem praw i dobrostanu zwierząt. Jako opiekunowie czworonożnych pupili, chcemy zapewnić im szczęście i zdrowie. Jak to zrobić? Wystarczy każdego dnia zadbać o zaspokojenie potrzeb behawioralnych naszego psa i kota. A z okazji ich święta celebrujmy wspólny czas podczas spaceru, zabawy lub częstując ulubieńca zdrowym smakołykiem. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, czego potrzebuje twój pupil.