Syn urodził się w piwnicy, gdy Rosjanie zdobywali Katowice. Niezwykła historia zakładu Foto Holas

Trudno sobie wyobrazić gorsze warunki urodzin. Styczeń 1945 roku, walki o Katowice. Piwnica w centrum miasta. Mróz, huk dział, ostrzał karabinów, strach. Musi się udać, bo lekarza nie ma. Fotografka Halina Holas-Idziak rodzi zdrowego syna.

Chłopiec, który dostał na imię Sławomir, przyszedł na świat pod atelier fotograficznym swojego dziadka Józefa Holasa, przy obecnej ulicy Staromiejskiej w Katowicach. Zakład dopiero co opuścił niemiecki fotograf, który przejął firmę na początku wojny i zatrudnił byłych właścicieli na głodowych warunkach, bo nie przyjęli volkslisty. Niemcy trzymali się miasta niemal do ostatnich chwil, Rosjanie przeszukiwali dom po domu, czasem nie oszczędzali mieszkańców. Sławek miał trzy dni, kiedy Sowieci wdarli się także do zakładu i mieszkania, ostrzelali szafy, drzwi i fortepian. Domownicy jednak ocaleli.

Niestety, część przedwojennego archiwum Holasów nie przetrwała, bo na wieść o rewizji przez gestapo, szklane klisze ugotowali po prostu w garnkach; tylko wtedy schodziła z nich emulsja. Na zdjęciach było wielu polskich polityków, wojskowych, działaczy narodowych i ludzi kultury, poszukiwanych przez Niemców. Holasowie w dodatku nocą robili fotokopie dla podziemia.

Chłopiec urodzony 25 stycznia dobrze znosił fatalne warunki pierwszych dni życia. Przyszły sławny operator filmowy Sławomir Idziak mówił później, że od dzieciństwa nasiąkał atmosferą atelier, w domu wszystko kręciło się wokół fotografii. Mama Halina i ojciec Leonard zwykle siedzieli w ciemni, więc rodzina rozmawiała po ciemku. A jeśli w domu wybuchały kłótnie, to tylko o to, które i czyje zdjęcie jest lepsze.