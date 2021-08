SZCZEPanek kontynuuje jazdę po Sosnowcu. Gdzie możemy zaszczepić się jednodawkową szczepionką?

SZCZEPanek rusza dalej w trasę po Sosnowcu

W Sosnowcu uruchomiono mobilny punkt szczepień. Od kilku dni po ulicach miasta jeździ SZCZEPanek, specjalny autobus, w którym możemy się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Autobus przyjeżdża na różne osiedla i miejsca, które są popularne wśród sosnowiczan. Chodzi o to, by zobaczyło go jak najwięcej osób, bo może właśnie podczas spaceru podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Do Polski zbliża się czwarta fala pandemii, więc lepiej być przygotowanym i unikać ciężkiego przejścia choroby.

Mieszkańcy chętnie szczepią się w SZCZEPanku, więc akcja zostaje wydłużona o kolejny tydzień. Przy okazji osoby, które jeszcze nie spisały się w Narodowym Spisie Powszechnym mogą to zrobić właśnie w pobliżu autobusu. Sosnowiec w zamian za zaszczepienie się rozdaje różne zioła.

- Oczywiście nadal będą czekały sadzonki ziół, ale będzie ich większy wybór. Oprócz mięty i magi włoskie, do wyboru będzie szałwia oraz rozmaryn - mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.