Szczepionka Nuvaxovid: nowa broń w walce z Covid-19. Czym różni się od pozostałych, co o niej wiemy?

Szczepionka Nuvaxovid to szczepionka białkowa z adiuwantem, zapobiegająca zachorowaniu na COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Na razie została dopuszczona do podania osobom po ukończeniu 18. roku życia. Będzie aplikowana w dwóch dawkach, w odstępstwie co najmniej trzech tygodni.