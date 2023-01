Szczyrk: W centrum miasta samochód osobowy potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Barbara Romańczuk

Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

W Szczyrku na skrzyżowaniu Górskiej z Beskidzką, we wtorek, 3 stycznia około godziny 14.30 doszło do poważnego wypadku na przejściu dla pieszych. Na miejscu zdarzenia pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.