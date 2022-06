Szlak neonów w Katowicach - otwarto drugą część. Mamy katowickie Las Vegas: z pięknych neonów słynęło miasto w latach 70.

Czy neony znów staną się znakiem rozpoznawczym Katowic?

Niegdyś neony były formą reklamy dla sklepu czy lokalu. Jednak świadczyły również o nowoczesności. Nie trzeba było nawet specjalnie podnosić głowy do góry, bo światło neonów rzucało się w oczy już z daleka. Katowickie neony wyróżniały się czymś więcej - niesamowitą starannością. Miały one nie tylko oddawać charakter miejsca, dla którego były tworzone, to byłoby zbyt proste. Musiały dobrze komponować się z całym budynkiem by nie wpływać negatywnie na stronę architektoniczną. Na wiele neonów czekano nawet i po 10 lat.