Szlak niedźwiadka, czyli największe atrakcje turystyczne Wisły. Skocznia narciarska, pałacyk myśliwski, muzeum beskidzkie i więcej Barbara Romańczuk

Szlak Niedźwiadka to nie tylko doskonała propozycja na aktywne spędzenie czasu, ale także unikalny sposób na poznanie największych atrakcji turystycznych Wisły. Trasa o długości 16,4 km powstała w 2018 roku, zainspirowana uwielbianym przez turystów niedźwiadkiem na kuli, znajdującym się w Parku im. St. Kopczyńskiego. Ten sympatyczny miś stał się również oficjalną maskotką miasta. Szlak łączy w sobie elementy kultury, przyrody i sportu, oferując wiele ciekawych atrakcji. zdjęcia: wisła.pl/ wikipedia, źrodło informacji: slaskie.travel Zobacz galerię (18 zdjęć)

Wycieczka do Wisły to wyjątkowa okazja do odkrywania niezwykłych atrakcji, a Szlak Niedźwiadka stanowi doskonałe zaproszenie do tej przygody. Wyruszając na tę malowniczą trasę, nie tylko spędzicie aktywnie czas, ale również odkryjecie bogactwo turystyczne tego urokliwego miasta. Inspiracją do stworzenia tego szlaku był uwielbiany przez turystów niedźwiadek na kuli, który zdobi Park im. St. Kopczyńskiego i stał się oficjalną maskotką miasta.