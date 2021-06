Szparagi na finał sezonu. Spróbujcie pysznej zupy i sałatki. Oto sprawdzone przepisy MAKI

Szparagi są wyjątkowym warzywem - smakosze to wiedzą doskonale. Kto nie próbował, musi to zrobić. Warto pamiętać, że to już naprawdę końcówka szparagowego sezonu i okazja, by zjeść je świeże. Można także czym prędzej je sobie kupić - i zamrozić, bo w takiej postaci nie zawsze są potem dostępne poza sezonem. Częściej sięgamy w ciągu roku po marynowane, wykorzystywane do dań, jako dodatek np. do pizzy, albo podawane w rulonikach z szynką czy holenderskim sosem. Teraz, na finale sezonu - niech wystąpią w roli głównej, bo są tego warte.