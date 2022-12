Szpital na ul. Radiowej w Gliwicach bez poradni chorób zakaźnych. Po Nowym Roku pacjenci będą musieli jechać do innych miast w regionie

Szpital na ul. Radiowej w Gliwicach bez poradni chorób zakaźnych

Ceniona przez pacjentów z całego regionu i oblegana - Poradnia Chorób Zakaźnych znika ze szpitala przy ulicy Radiowej w Gliwicach. Co więcej- nie będzie takiego podmiotu w Gliwicach w ogóle. Tymczasem już teraz do pracujących tu doświadczonych, długoletnich specjalistów zapisują się długie listy pacjentów.

Szpital poinformował o zamknięciu poradni niespodziewanie, tuż przed świętami. Co z pacjentami - kontynuującymi leczenie, ale i nowymi, zapisanymi na kolejne miesiące?

O rozwiązaniu umowy na świadczenia udzielane w ramach poradni, władze szpitala przy ul. Radiowej poinformowały w lakonicznym komunikacie na swojej stronie internetowej.