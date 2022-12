Szybkie dania na sylwestra. To pyszne przekąski. Oto TOP 25 PRZEPISÓW, które sprawdzą się na imprezie! Są przepyszne!

Quesadilla z kurczakiemSkładniki:- 4 sztuki tortilli pszennej- 400g piersi z kurczaka- 1/2 łyżeczki przyprawy do kurczaka- 2 ząbki czosnku- 2 łyżki oleju- 1,5 szt czerwonej cebuli- 2 małe papryki zielone lub czerwone- 1 łyżeczka posiekanej świeżej kolendry- 100g sera cheddar- 4 łyżki domowego guacamolePrzygotowanie:Nagrzewamy piekarnik do temp. 180 stopni. Piersi z kurczaka (ok. 400g) kroimy w kostkę, nacieramy przeciśniętym przez praskę czosnkiem (2 ząbki) i posypujemy przyprawą do kurczaka (1/2 łyżeczki). Przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 15 minut (z termoobiegiem).W tym czasie na rozgrzaną patelnię nalewamy olej (2 łyżki). Smażymy drobno posiekaną czerwoną cebulę (ok. 1,5 szt) wraz z posiekanymi paprykami (ja użyłam dwie małe zielone sztuki). Co chwilę mieszamy, żeby się warzywa nie przypaliły (najlepiej smażyć na średnim ogniu). Smażymy tylko ok. 2-3 minuty, zdejmujemy z ognia.

źródło:https://poprostupycha.com.pl/