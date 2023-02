Tak żyje na co dzień i podróżuje Tomasz Foszmańczyk. Wyjątkowe zdjęcia kapitana Ruchu Chorzów JAC

Tomasz Foszmańczyk to nie tylko kapitan Ruchu Chorzów, ale i jeden z symboli odbudowy chorzowskiego klubu. Popularny "Fosa" zaliczył z Niebieskimi drogę z trzeciej do pierwszej ligi, a jego hasło wygłaszane w szatni "Z Bogiem po zwycięstwo" motywuje zespół przed każdym meczem zarówno na Cichej jak i na wyjeździe. Zobaczcie na wyjątkowych zdjęciach jak żyje na co dzień i podróżuje Tomasz Foszmańczyk.