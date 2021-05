Tarnowskie Góry. W mieście powstanie strefa relaksu przy ul. Krakowskiej

Miejsce przejdzie lekką metamorfozę. Zamontowane zostaną ławki, solarne stacje do ładowania m.in. telefonów oraz nasadzona będzie zieleń.

– Oddajemy miasto mieszkańcom, zabieramy samochodom. Skoro strefa nie jest wykorzystana postanowiliśmy urządzić w niej strefę zieleni i relaksu – wyjaśnia Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór.

Do tej pory, w tym miejscu, parkowały samochody przy stojących donicach, co nie wpływało na estetykę tego miejsca. Teraz to się w końcu zmieni!