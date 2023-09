Tauron Lab – przyszłość jest tutaj! Dni otwarte Laboratorium Nowych Mediów odwiedziło ponad tysiąc uczestników

14-17 września 2023 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach odbyły się dni otwarte z okazji otwarcia najnowocześniejszego w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, które wspólnie zorganizowały fundacja Soundscape oraz ASP w Katowicach. Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością, a udział wzięło w nim ponad tysiąc osób. W trakcie dni otwartych zaprezentowane zostały możliwości Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Uczestnicy mieli okazję poznać innowacyjne systemy odtwarzania dźwięku 3D i wirtualnej akustyki. Nie zabrakło prezentacji Tonarium - futurystycznego narzędzia do pracy z dźwiękiem, który stanowi serce Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab.

Dni otwarte w Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab

W dniach 14-17 września na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, odbyły się dni otwarte, z okazji inauguracji najnowocześniejszego w Europie Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab. To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy fundacji Soundscape, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Grupy Tauron i przyciągnęło uwagę ponad tysiąc entuzjastów sztuki audiowizualnej i nowych technologii, którzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi, innowacyjnymi systemami odtwarzania dźwięku 3D i wirtualnej akustyki. – Za nami dni otwarte Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, w których udział wzięło ponad tysiąc osób. Były to bardzo intensywne 4 dni, ale pełne fantastycznych spotkań i opowieści o tym niezwykłym miejscu. Zaprezentowaliśmy nasz najnowszy i jedyny w Europie projekt i myślę, że była to dla wszystkich niezapomniana i inspirującą podróż po świecie dźwięków i nowych technologii. Cieszymy się i dziękujemy za tak pozytywny odzew ze strony uczestników – mówi Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape.

Odkrywali świat dźwięku 3D i wirtualnej akustyki

Jednym z głównych punktów programu dni otwartych była prezentacja możliwości Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. To miejsce, w którym dźwiękowe marzenia stają się rzeczywistością, a eksperymenty artystyczne przenoszą się na zupełnie nowy poziom, co otwiera nieograniczone możliwości kreatywności. Jednak prawdziwą gwiazdą wydarzenia była prezentacja Tonarium – futurystycznego narzędzia do pracy z dźwiękiem. Pozwala ono na stworzenie wyjątkowych warunków pracy do tworzenia muzycznych eksperymentów. Od teraz muzycy z Polski i z zagranicy mogą zrealizować swoje nagrania oraz koncerty w najlepszych na świecie systemach dźwięku przestrzennego. Jest to efekt szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, gdzie różne elementy tego jedynego na świecie instrumentu były tworzone w kilku krajach, a jego intuicyjny interfejs pozwala na korzystanie z niego zarówno doświadczonym muzykom, jak i osobom bez wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie elektroniki czy tworzenia dźwięku.

– Katowicka Akademia Sztuk Pięknych dzięki naszemu wsparciu ma nowe narzędzie. Cieszymy się, że w trakcie dni otwartych tysiąc osób miało okazję eksperymentować z dźwiękiem w Laboratorium Nowych Mediów - TAURON Lab. Miejsce to niezwykłe, które magnetyzuje i publiczność, i artystów, czekamy na kolejne peregrynacje po krainie dźwięku. Cieszymy się, że jesteśmy częścią rozwoju polskiej stolicy muzyki, jaką niewątpliwie są Katowice – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON. Tauron Lab – przyszłość jest tutaj

Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab otwiera nowe możliwości dla artystów i badaczy dźwięku, inspirując do eksperymentów i tworzenia dzieł, które mogą zmieniać sposób, w jaki odbieramy dźwięk i wirtualną rzeczywistość. To przełomowe miejsce, które zapowiada nową erę w dziedzinie nowych mediów i dźwięku. Organizatorzy i partnerzy:

Wydarzenie zostało organizowane przez Fundację Soundscape, która od lat wspiera rozwój dziedziny dźwięku i nowych mediów. Partnerami wydarzenia byli Tauron Lab, Grupa Tauron, Volvo Euro Kas oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

- Jesteśmy dumni, że katowicki salon Volvo Euro-Kas jest partnerem Fundacji Soundscape i dzięki nawiązanej współpracy możemy nie tylko uczestniczyć, ale również aktywnie przyczynić się do wyjątkowych projektów kulturalnych i społecznych tworzonych przez Fundację - mówi Marzena Wolnicka-Rosenbaum, kierownik działu sprzedaży Volvo Euro-Kas. - Samochód jest trudną przestrzenią do nagłośnienia, dźwięk odbija się od szyb. Kształt kabiny jest nieregularny i trzeba dużo poeksperymentować, żeby dźwięk był czysty i nas otoczył. Na szczęście auta teraz są coraz cichsze, szczególnie te elektryczne, a w Volvo idziemy o krok dalej. W naszym najnowszym modelu Volvo EX90 jest aż 25 głośników, z których dwa są zintegrowane z zagłówkiem, gdzie dźwięk dociera cichutko, ale bezpośrednio do ucha. Zamontowany jest specjalny głośnik wysokotonowy zwrócony do kierowcy, tak żeby nie było odbić od szyby czołowej, a brzmienie było jak najczystsze. Świat dźwięku i Volvo są dużo bliżej, niż można by sądzić – w taki sposób Stanisław Dojs, Rzecznik Prasowy Volvo Car Poland, wyjaśnił obecność marki Volvo podczas otwarcia Tauron Lab.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.