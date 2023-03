To już wiosna! Za oknem kilkanaście stopni powyżej zera. Czas na wiosenne memy! RED.

Czy to już wiosna? Choć do kalendarzowej zmiany pór roku zostało jeszcze jedenaście dni, sporo znaków na niebie i ziemi potwierdza nową porę roku. Zima wydaje się być w calkowitym odwrocie. W tym roku nie nacieszyliśmy sie jej urokami i raczej nic nie wskazuje na to, by miala jeszcze powrócić, Temperatura na Śląsku sięga dziś kilkunastu stopni Celsjusza. Jest nie tylko ciepło, ale także słonecznie. Oznaki zbliżającej się wiosny dostrzec można w parkach i na skwerach. O zmianie pory roku przypominają też nieśmiertelne MEMY.