To największy związek sportowy w Polsce. W tym roku wydał aż 223 tys. licencji zawodniczych ZDJĘCIA

To największy związek sportowy w Polsce. W tym roku wydał aż 223 tys. licencji zawodniczych

W 2021 roku Polski Związek Przeciągania Liny (PZPL) wydał aż 223.346 licencji zawodniczych. To rekord i ponad dwustukrotny wzrost w porównaniu do roku 2020. Pod względem ogółu licencji zawodniczych, PZPL stał się obok PZPN, drugim największym związkiem sportowym w Polsce. Jednakże pod względem liczby osób dorosłych posiadających licencję polskiego związku sportowego – stał się numerem jeden. Aż 173.895 osób dorosłych posiada licencję zawodniczą PZPL. Natomiast wg. danych GUS za 2020r. w PZPN była to liczba ok. 121 tys. licencji.

Oprócz licencji indywidualnych, znacząco wzrosła także liczba licencji klubowych. Według danych PZPL za 2021r. obecnie aż 546 klubów jest członkami PZPL. Są to tzw. kluby licencyjne, posiadające status członka wspierającego PZPL. To najlepsze wyniki w historii PZPL.