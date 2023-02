Tomasz Foszmańczyk ma dziś urodziny. Tak żyje i podróżuje kapitan Ruchu Chorzów ZDJĘCIA

Tomasz Foszmańczyk ma dziś urodziny. Tak żyje i podróżuje kapitan Ruchu Chorzów

Popularny "Fosa" wrócił na Cichą w 2019 roku i co prawda najpierw zaliczył z drużyną spadek z II ligi, a później przerwany przez pandemię sezon w trzecioligowym czyśćcu. Potem jednak cieszył się z awansu zespołu najpierw do II ligi, a potem to Fortuna 1. Ligi.

- Ruch to dla mnie najważniejszy klub w seniorskiej piłce. Tu stawiałem swoje pierwsze kroki, tu poznałem świętej pamięci trenera Wyrobka, który wraz z trenerem Fornalakiem dał młodym chłopakom bardzo wiele. Mieliśmy dużo szczęścia, że w tamtym okresie trafiliśmy na takich ludzi - mówił Foszmańczyk po powrocie na Cichą.