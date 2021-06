"Toń" Joe Hilla [RECENZJA]. Kolejne dzieło mistrza grozy łączy klimat Lovecrafta i świetnego filmu "Coś"

Joe Hill to twórca nietuzinkowy. To pisarz i scenarzysta komiksów, który śmiało porusza się pomiędzy różnymi literackimi gatunkami. Hill korzysta ze sprawdzonych motywów, ale kształtuje je na własny sposób, dzięki czemu z przyjemnością sięgam po jego dzieła.

Ten opis w pełni pasuje do "Toni". To trzeci album, który powstaje w ramach serii Hill House Comics. Jej pomysłodawcą był Hill, który zaprosił do współpracy różnych rysowników i scenarzystów. Dzięki temu powstała seria niezwykłych komiksowych horrorów. Co ciekawe sam Joe Hill nie jest scenarzystą wszystkich albumów.

Ale "Toń" powstała według jego pomysłu. To historia współczesna, chociaż jej korzenie sięgają lat 80., a więc czasu, kiedy w popkulturze dominował mrok i brutalność.

W 1983 roku supernowoczesny statek badawczo-wiertniczy „Derleth” znika w pobliżu kręgu polarnego. Kilkadziesiąt lat później zaczyna nadawać wezwanie pomocy. Po wyśledzeniu źródła sygnału na odległym atolu w Cieśninie Beringa, koncern naftowy Rococo zatrudnia ekipę ratowniczą braci Carpenter do zbadania statku widma. Mają oni ustalić, dlaczego statek zniknął, zabezpieczyć wyniki badań i odszukać ciała członków załogi. Osiągnięcie celu nie będzie łatwe, ponieważ do atolu rości sobie prawa Rosja, a niedawne tsunami obudziło mroczne siły drzemiące od tysiącleci na dnie oceanu.