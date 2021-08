Top 10 najlepszych lodziarni w Katowicach. Gdzie w mieście można zjeść najlepsze lody? Zobacz

W sezonie letnim pojawia się odwieczny dylemat pt. "gdzie zjeść dobre lody?". Jednym z takich miast, gdzie często pada to pytanie są Katowice. W tym mieście jest ponad kilkadziesiąt lodziarni do wyboru. By pomóc wam w znalezieniu dobrej lodziarni przygotowaliśmy ranking top 10 najlepszych lodziarni. Zobacz, które lokale serwują najlepsze "mrożonki".

Istne Lody Rzemieślnicze FB