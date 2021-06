"Tryptyk Powstańczy - Pamięć ziemi" w Bytomiu. W piątek 25 czerwca multimedialne widowisko, jakiego jeszcze nie było. Początek o godz. 21

Na specjalnie skonstruowanej, trzypoziomowej scenie zaprezentują się najciekawsze instytucje kultury na Śląsku m.in. Filharmonia Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „ Mały Śląsk”, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, a także regionalne chóry i orkiestry dęte wspólnie prezentujące twórczość kompozytorów śląskich. Reżyserem wydarzenia jest Karolina Widera. Kierownictwo muzyczne spoczywa w rękach Yaroslava Shemeta, na co dzień szefa artystycznego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Za choreografię odpowiadają Jakub Lewandowski i Henryk Konwiński.

Dopełnieniem choreografii oraz bogatej warstwy muzyczno-wokalnej będzie obraz - eksponowany w formie efektownego wideoartu zarówno na elementach multimedialnej scenografii, jak i kamienicach okalających bytomski rynek. Stąd taka stosunkowo późna pora tego wydarzenia.

Tryptyk Powstańczy na orkiestrę i chór liczący 200 osób!

25 czerwca na bytomskim rynku zagrają przede wszystkim emocje. Dostarczy nam ich m.in. wybitne dzieło Józefa Świdra ,,Tryptyk Powstańczy”, którego geneza sięga równo pół wieku wstecz.

- 50 lat temu ten wybitny śląski kompozytor uczcił pamięć powstańców śląskich, komponując swój „Tryptyk” do tekstów poety i publicysty Tadeusza Kijonki. Wówczas utwór ten prawykonała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod batutą swojego szefa prof. Karola Stryji. Jest to kompozycja bardzo piękna, oddająca ducha i tradycję tej ziemi. Po 50 latach, w Bytomiu dzieło to zabrzmi ponownie, pod batutą obecnego szefa artystycznego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej, Yaroslava Shemeta. Obok orkiestry symfonicznej zagra też orkiestra dęta, a zaśpiewają soliści i kilkusetosobowy chór - mówi Adam Wesołowski, dyrektor Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach. - Artyści Filharmonii Śląskiej przedstawią również muzykę filmową Wojciecha Kilara. Po raz pierwszy zagrana zostanie „Sól ziemi czarnej” w moim opracowaniu, przygotowanym specjalnie na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - dodaje dyrektor Adam Wesołowski.

Prawdziwym wyzwaniem podczas ,,Tryptyku Powstańczego” będzie występ chóru złożonego aż z sześciu rożnych zespołów. Chórowi Filharmonii Śląskiej, który jest zespołem profesjonalnym, towarzyszyć będzie na scenie pięć zespołów amatorskich, czyli chór Politechniki Śląskiej, chór Chór Młodzieżowy "Resonans con tutti" z Zabrza, wspaniałe dwa chóry pokoleniowo dojrzalsze, ale z dużymi tradycjami muzycznymi _ Ogniwo z Katowic i Echo z Chorzowa, a także młody zespół Amicus, składający się z absolwentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Muzycznej w Katowicach.

–. Każdy z chórów przygotowywał się do występu oddzielnie, a podczas piątkowego widowiska będą musieli zaśpiewać ,,jednym” głosem. Niemałym wyzwaniem dla nas jest również fakt, że każdy zespół będzie stać osobno. Sytuację taką wymuszają na nas obostrzenia pandemiczne. Zazwyczaj bywa tak, że poszczególne grupy chóralne łączą się między sobą i tworzą grupy głosowe, czyli tenory stoją razem, soprany razem, itd. Pewna nuta niepokoju zatem jest, ale sądzę, że pod pewną ręką wybitnego dyrygenta Yaroslava Shemeta podołamy zadaniu. Tym bardziej, że mobilizacja i zaangażowanie w projekt ze strony chórzystów są naprawdę ogromne. Z takim podejściem do tematu musi się udać - mówi chórmistrzyni Aleksandra Paszek, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, która jest odpowiedzialna za koordynację przygotowania chórów biorących udział w przedstawieniu.