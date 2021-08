Turysta stracił przytomność przy wejściu na Klimczok. Ratowali go goprowcy. 106 interwencji w Beskidach od początku wakacji

Wakacje i wzmożony ruch turystyczny na beskidzkich szlakach przekłada się na liczbę interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR.

- Od początku wakacji interweniowaliśmy w 106 wypadkach, w tym aż 86 razy w lipcu - informują ratownicy z Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Szczyrku.

Początek sierpnia dla beskidzkich goprowców także jest intensywny. W poniedziałek, 2 sierpnia rankiem, do CSR Szczyrk zadzwonił turysta informując, że jego ojciec w trakcie podejścia z Bystrej na Klimczok zasłabł i stracił przytomność. Po dotarciu na miejsce, goprowcy zbadali poszkodowanego i w noszach ewakuowali go ze szlaku, a następnie karetką terenową zawieźli go do miejsca, w którym mógł zostać przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego.