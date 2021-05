Tychy. Wypożyczalnia sprzętu pływającego w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany już otwarta. Co o Paprocanach mówią odwiedzający?

- Było spokojnie, aż do niedzieli, 9 maja, która była bardzo gorąca i więcej osób się zjawiło. Na razie opiekujemy się jedynie wypożyczalnią sprzętu i jeziorem. Sezon kąpielowy dopiero przed nami, trzeba zrobić badania wody - wszystkie normy muszą być spełnione. W tym roku spodziewamy się tłumów. Jeżeli jest woda i pogoda, to ludzie się zawsze znajdą - mówi Ireneusz Budziński, starszy ratownik wodny.

Co można wypożyczyć na Paprocanach?:

rowery wodne 2-osobowe

rowery wodne 4-osobowe

kajaki

Choć wokół dużo ludzi odpoczywających nad wodą, wśród zieleni, to nie wszyscy jednak przyjechali tutaj, by skorzystać ze zbiornika wodnego. Nad jeziorem spotkamy sporo rowerzystów, którzy aktywnie spędzają wolny czas. Są tutaj też tacy, którzy wolą odpocząć w cieniu, na trawie, kocu lub licznych ławkach. To również idealne miejsce dla spacerowiczów, których tutaj mnóstwo. Ludzie spacerują promenadą, sami, jak i ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi.

- Odwiedzam Paprocany bardzo często, chyba że jest dużo ludzi, wtedy szukam innego miejsca do wypoczynku. Raczej nie opalam się tutaj i nie kąpie, ze względu na sinice. Przychodzę tutaj pospacerować, więc z wypożyczalni nie korzystam - podkreśla Aleksandra Tomaszyk, tyszanka.